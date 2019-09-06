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пятница, 06 сентября 2019 13:15

"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы

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&quot;Папа бросил меня в колодец&quot;: жуткие подробности родительской расправы
Адвокат матери рассказал, подробности совершения тяжких телесных побоев отцом его несовершеннолетним детям. Фото: obozrevatel

37-летний Сергей из Черкасской области, который жестоко расправился со своими несовершеннолетними детьми, часто злоупотреблял алкоголем и был жену.

"В день трагедии подозреваемый выпивал с тестем. Мать пострадавших детей пошла его заменять на поле, где он пас коров. Вернувшись домой, подозреваемый заметил, что потеряли корову. Поэтому поссорился с тещей. Взял за ноги своего 3-летнего сына и бросил в колодец. Свою 10-летнюю падчерицу порезал ножом от уха до уха", - говорит Андрей Кочергин, адвокат матери пострадавших детей.

Сестры Марины услышала крики и вызвала полицию и спасателей. Сергей прятался в кустах.

"Когда Марина вернулась с поля, то человек уже был в наручниках. На следующий день допросили свидетелей. С пострадавшим мальчиком общался психолог. Тот просидел в колодце 40 минут. Рассказал: "Папа бросил меня в колодец. Там было холодно". Происшествие случилось на глазах у Карины, сестры мальчика. Колодец был настолько узким, что взрослый человек туда не мог пролезть. Спасатели просили о помощи подростка. После трагедии я видел мальчика. Он уже бегает, имеет лишь царапины. Девочка 31 августа еще была в лежачем состоянии после операции", - продолжает адвокат.

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Сергей с Золотоношского района из многодетной семьи. Имеет близнеца, который работает в России.

"Приезжал после трагедии. Когда узнал о трагедии, то отрекся от брата. Мать Сергея во всем обвиняет невестку, считает, сына подставили. Марина подает на развод. Хочет мужу пожизненное наказание. Его однозначно лишат родительских прав, но пожизненное не дадут. Преступление без смертей. Его вывозили на следственный эксперимент. считаю, что в содеянном сознался", - говорит Кочергин.

Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.

В Черкасской области мужчина пытался убить двух своих детей. Жуткий случай произошел вечером 28 августа в одном из сел Тальновского района.

Автор: Ирина Шевченко
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06
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