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вторник, 25 мая 2021 12:51

Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу

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Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
В Хмельницкой области упал воздушный шар с людьми на борту. Один пассажир погиб. Еще пятеро и пилот в больнице. Фото: facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

В деле о падении воздушного шара во время фестиваля в Хмельницкой области и гибели одного из пассажиров пока нет подозреваемых.

Ведется следствие. Назначен ряд экспертиз. В том и числе, и по установлению причины трагедии. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала Екатерина Шуприган с отдела коммуникации областной полиции.

На сегодня известно, что и пилот воздушного шара, и все пассажиры были трезвые и не находились под действием наркотиков. В связи с чем пилот потерял управление аэростатом - устанавливают эксперты. К делу планируют привлечь специалистов Нацбюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. Об этом рассказал начальник областной полиции Руслан Герасимчук.

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"Дело взял под личный контроль. Причины трагедии устанавливаем. Могу сказать, что аэростат был 2003 года выпуска. Пилот осуществляет полеты в течение 10 лет, имеет лицензию и является опытным и квалифицированным. Впрочем, порыв ветра вызвал данную трагедию", - говорит Герасимчук.

Что касается самого фестиваля, то отменить или запретить его не могут, потому что он является визитной карточкой Каменец-Подольского, говорит глава областной администрации Сергей Гамалий. Однако в дальнейшем он будет проходить при усиленных мерах безопасности.

Трагедия произошла 22 мая примерно в 20:45 вблизи села Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров. В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения.

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