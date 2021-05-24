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понедельник, 24 мая 2021 11:21

Падение воздушного шара: в каком состоянии пострадавшие

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Падение воздушного шара: в каком состоянии пострадавшие
В Хмельницкой области упал воздушный шар с людьми на борту. Есть погибший. Еще пять человек - травмированы. Фото: hm.npu.gov.ua

Одного из пострадавших при падении воздушного шара в Хмельницкой области уже выписали домой. Мужчина получил только переломы пальцев. "Родился в рубашке", говорят медики.

Состояние остальных пациентов за ночь не ухудшилось. Их в больнице остается четыре. У них - травмы различной степени тяжести. Так, 38-летний хмельничанин до сих пор в реанимации. У него многочисленные переломы бедра и ребер. Мужчину прооперировали. Медики стабилизировали его состояние, сообщает ТСН.

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Трое пациентов находятся в травматологии. Среди них 28-летний пилот и жена погибшего пассажира. У них рваные раны. Их жизни ничего не угрожает.

Еще одного пациента с травмой позвоночника прооперировали вчера вечером.

Трагедия произошла 22 мая, примерно в 20.45 вблизи с. Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров - двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук и житель Каменец-Подольского района. В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения.

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Дата
24
мая

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