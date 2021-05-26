Падение воздушного шара на Хмельнитчине: кем оказался пилот

Организатор фестиваля воздухоплавания в Хмельницкой области и президент Федерации воздухоплавания Вячеслав Гардашник. Его сын пилотировал шар, который упал. telegraf.com.ua

28-летнего пилота воздушного шара, который упал во время фестиваля на Хмельнитчине, зовут Игорь Гардашник. Он - сын организатора фестиваля и президента Федерации воздухоплавания Вячеслава Гардашника. Нуждается в операции. Для этого его отправили в Киев.

Рассказать обстоятельства аварии Гардашник-старший не может, чтобы не навредить следствию. Впрочем, отметил, что его сын - опытный пилот.

"Все, что могу сказать: у пилота тысяча часов полетов, 11 лет стажа, он вырос в воздухоплавания, летает с семи лет. Игорь - дважды участник чемпионата мира среди юниоров, дважды бронзовый призер Украины и кандидат в мастера спорта", - рассказал мужчина, передает "Телеграф".

Добавил, что на ход следствия трагедии не повлияет тот факт, что пилот воздушного шара - его сын.

"Я об этом говорю, чтобы люди знали и не считали: вот мол, еще одного мажора отпустили. Прошу отнестись к этой ситуации с пониманием и сочувствием", - сказал он.

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Несмотря на смертельный инцидент, по его словам, отменять фестиваль воздушных шаров ни в коем случае не нужно. Необходимо лишь тщательно разобраться в ситуации, чтобы не допустить в будущем таких случаев.

"Такие случаи происходят в мире. В Турции разбился шар - погибло 35 человек, в Словении - погибли 27 человек, в Египте при схожих обстоятельствах погибло 18 человек. К сожалению, то, что летает, иногда падает. Надо разбираться и делать выводы. Но фестивали должны продолжаться, принося людям эмоции радости", - добавил организатор фестиваля воздухоплавания.

По словам Вячеслава Гардашника, причиной аварии могут быть сразу несколько факторов: человеческий, техногенный или природный. Или даже смешанный.

Трагедия произошла 22 мая примерно в 20:45 вблизи села Кульчиевцы Каменец-Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров. В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения.