Падение студентки из окна общежития: новые подробности

В Сумах студентка выпала из окна общежития. Скончалась в больнице. Фото - promin.cv.ua

Студентке Сумского государственного университета, которая выпрыгнула из окна 8 этажа общежития, было 18 лет.

У себя на ноутбуке она оставила видеообращение, которое дает основания рассматривать произошедшее как самоубийство, сообщила начальник отдела коммуникации областной полиции Эльвира Биганова.

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"Девушку доставили в больницу с диагнозом политравма. Однако она умерла через 20 минут. Студентка выпала из окна комнаты, где жила еще одной девушкой, которой не было дома. Она закрыла дверь изнутри и выпрыгнула. Двери пришлось выламывать", - рассказала Эльвира Биганова.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются. Проверка проводится в рамках открытого уголовного производства по статье "Умышленное убийство".

Сообщение о падении девушки из окна 8-го этажа общежития в Сумах поступило 2 ноября в 17:00.