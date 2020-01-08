Падение Boeing-737: отец погибшего бортпроводника ждал приезда сына утром

Родственники погибших приехали в аэропорт, как только узнали о трагедии. Фото: tsn.ua

В аэропорт "Борисполь" приехали родственники погибших в результате крушения Boeing-737 под Тегераном.

Отец старшего бортпроводника Валерий Матьков сообщил, что о трагедии ему сказала дочь, которая находится в США, заявил в эфире 112.ua.

В аэропорту мужчина ждал своего сына Игоря Матькова.

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"Мой сын – старший бортпроводник. Позвонила дочь из Штатов в 6:15, в Америке сообщили, что разбился самолет МАУ. Она спрашивает, куда полетел Игорь. Мы сказали: Тегеран, утром прилетит. Потом нашли видео падения самолета", – сказал Валерий Матьков.

По данным телеканала, родных погибших поселили в отель. С ними работают психологи и медики.

"Видели до 10 человек, сидевших в фойе. Мы знаем, что это родственники погибших членов экипажа. Затем их посадили в машину и увезли из отеля. Куда их увезли, пресс-служба комментировать отказывается. Со всеми родственниками работают психологи и при необходимости медики. Просили комментарий у главного психолога службы при аэропорте, но отказываются комментировать и ссылаются на тайну общения со своими клиентами", – говорится в сообщении.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" опубликовала имена и даты рождения пассажиров украинского самолета Boeing 737-800, разбившегося сегодня утром вблизи Тегерана. На борту находились 28 детей.