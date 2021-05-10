Падение 2-летнего ребенка из окна: что рассказали в полиции

Во Львове полицейские устанавливают обстоятельства гибели 2-летней девочки. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Львовские полицейские подтвердили информацию о гибели 2-летнего ребенка. Говорят, это была девочка. Она выпала из окна восьмого этажа.

О причастности матери к трагедии пока ничего не говорят.

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"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб территориального подразделения полиции. Как установили правоохранители, 2-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа. Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего", - рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Решается вопрос о ее правовой квалификации.

Трагедия произошла 10 мая около 8:30 на ул. Шевченко, 392. Была информация, что к трагедии причастна мать и сама выбросила ребенка. Якобы у него проблемы с психикой.