Пациентка сбежала из больницы после трепанации черепа

Женщину вернул в больницу правоохранитель. Фото: ЛГС

Из львовской больницы скорой медицинской помощи сбежала женщина после трепанации черепа.

Боец Константин Сухарев увидел женщину на улице и сообщил на "102", сообщает патрульная полиция Львовской области.

Он встретил на улице женщину в футболке с забинтованной головой. Подошел к ней, но она была растерянной.

В полиции Сухарев выяснил, что ее с самого утра ищет дочь.

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Пока ждали родных женщины, неравнодушные принесли ей одежду. Дочь забрала мать обратно в больницу.

Во Львове медики больницы скорой помощи провели первую в Украине сложную совмещенную ортогнатическом-артропластичну операцию по реконструкции лица. Пациентом стал 20-летний мужчина.