Пациентка сбежала из больницы после трепанации черепа

 
Ексклюзивы
1/5
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 783
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 3060
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
12 Просмотров: 8829
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 837
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
9 Просмотров: 495
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 630
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1638
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 945
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 603
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
3
3
4
3
9
Волки, лисы и барсук - киевлянка превратила квартиру на зверинец
Волки, лисы и барсук - киевлянка превратила квартиру на зверинец
СБУ разоблачила мощную ботоферму, которая работала против &quot;Крымской платформы&quot;
СБУ разоблачила мощную ботоферму, которая работала против "Крымской платформы"
Российские оккупанты из минометов обстреляли Авдеевку - какие последствия
Российские оккупанты из минометов обстреляли Авдеевку - какие последствия
Полуторамесячное младенец погиб в аварии: показали фото
Полуторамесячное младенец погиб в аварии: показали фото
В Москве вспыхнула самая высокая телебашня: есть погибшие
В Москве вспыхнула самая высокая телебашня: есть погибшие
Видео
Все видео
Экстремал вылетел с дрифтующегого автомобиля
Экстремал вылетел с дрифтующегого автомобиля
В Днепре на скамейке "загорал" удав
В Днепре на скамейке "загорал" удав
Пляжи в Одессе покрылись белой субстанцией
Пляжи в Одессе покрылись белой субстанцией
На ребенка в ресторане упали стеклянные двери
На ребенка в ресторане упали стеклянные двери
Руководитель ОСМД едва не убил подростка из-за забытого ключа
Руководитель ОСМД едва не убил подростка из-за забытого ключа
Интервью
1/5
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 855
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1521
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1197
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1683
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 36
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
воскресенье, 29 августа 2021 17:25

Пациентка сбежала из больницы после трепанации черепа

  Комментировать
Пациентка сбежала из больницы после трепанации черепа
Женщину вернул в больницу правоохранитель. Фото: ЛГС

Из львовской больницы скорой медицинской помощи сбежала женщина после трепанации черепа.

Боец Константин Сухарев увидел женщину на улице и сообщил на "102", сообщает патрульная полиция Львовской области.

Он встретил на улице женщину в футболке с забинтованной головой. Подошел к ней, но она была растерянной.

В полиции Сухарев выяснил, что ее с самого утра ищет дочь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы

Пока ждали родных женщины, неравнодушные принесли ей одежду. Дочь забрала мать обратно в больницу.

Во Львове медики больницы скорой помощи провели первую в Украине сложную совмещенную ортогнатическом-артропластичну операцию по реконструкции лица. Пациентом стал 20-летний мужчина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пациентка сбежала из больницы после трепанации черепа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
августа

Водитель скрылся с головой сбитой школьницы

Самое читаемое
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
10
 Просмотров: 12474
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
20
 12 Просмотров: 8829
Названа дата возвращения Ломаченко
Названа дата возвращения Ломаченко
 1 Просмотров: 5319
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
6
 Просмотров: 5121
Гороскоп на 28 августа: какие знаки невозможно забыть и разлюбить
Гороскоп на 28 августа: какие знаки невозможно забыть и разлюбить
 Просмотров: 4995
Происшествия
Экстремал вылетел с дрифтующегого автомобиля
Экстремал вылетел с дрифтующегого автомобиля
 Просмотров: 135
Двое мужчин устроили стрельбу возле кафе, есть потерпевшие
Двое мужчин устроили стрельбу возле кафе, есть потерпевшие Просмотров: 144
Бабушку мальчика, которого пытали, объявляли в розыск
Бабушку мальчика, которого пытали, объявляли в розыск Просмотров: 729
"Пальчики ног начинали гноиться" - рассказали о мальчике, которого привезли замученным в больницу
"Пальчики ног начинали гноиться" - рассказали о мальчике, которого привезли замученным в больницу Просмотров: 747
Полицейские незаконно прослушивали телефонные разговоры граждан
Полицейские незаконно прослушивали телефонные разговоры граждан Просмотров: 639
Больше всего комментируют
12
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
12
"Путин - убийца. Суд над ним еще впереди" - Порошенко
9
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
2
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2
Это не по-дружески - украинский министр резко ответил президенту Эстонии
Голосов: 357
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть