Пациент избил семейного врача, которая отказала в подписании декларации

В Житомире 50-летний пациент напал на семейного врача через отказ в подписании декларации. Фото: news.24tv.ua

В Житомире 50-летний пациент напал на семейного врача через отказ в подписании декларации.

Инцидент произошел в центре первичной медицинской помощи. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-служба областной прокуратуры.

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"Мужчина, находясь в кабинете семейного врача и получив отказ в подписании с ним декларации, начал ссориться с медсестрой и врачом. А потом набросился на последнюю с кулаками. Врача с травмами госпитализировали", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Дело расследуют как хулиганство.

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