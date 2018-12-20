Пациент избил медиков и выпрыгнул из окна

 
Ексклюзивы
1/5
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3042
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 3033
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1566
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2034
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1116
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2664
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1503
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 477
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 855
Фото
Все фото
3
2
4
6
3
&quot;Терроризировали предпринимателей по всей Украине&quot; - задержали банду поджигателей
"Терроризировали предпринимателей по всей Украине" - задержали банду поджигателей
Полтавский &quot;Авто-гриль&quot; тушили 22 пожарные
Полтавский "Авто-гриль" тушили 22 пожарные
Вооруженные мужчины похитили человека
Вооруженные мужчины похитили человека
Маршрутка с пассажирами сбила пешехода и влетела в дерево
Маршрутка с пассажирами сбила пешехода и влетела в дерево
Рэкетиры требовали деньги с полицейского
Рэкетиры требовали деньги с полицейского
Видео
Все видео
В Киеве горел троллейбус с пассажирами
В Киеве горел троллейбус с пассажирами
Несколько областей попали под влияние снежной непогоды
Несколько областей попали под влияние снежной непогоды
Борьба за клиентов: Деды Морозы устроили гопническую драку (18+)
Борьба за клиентов: Деды Морозы устроили гопническую драку (18+)
Смертельный прыжок: подросток разбился на глазах у матери
Смертельный прыжок: подросток разбился на глазах у матери
Подполковник СБУ угнал у таксиста автомобиль
Подполковник СБУ угнал у таксиста автомобиль
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1359
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2358
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1512
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3087
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1116
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
1 Просмотров: 1269
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
четверг, 20 декабря 2018 09:25

Пациент избил медиков и выпрыгнул из окна

  Комментировать
Пациент избил медиков и выпрыгнул из окна
В городской больнице Ровно 26-летний пациент устроил дебош. Он побил врача, сломал нос санитарке, а затем выпрыгнул из окна 4-го этажа. Фото - ТСН

В городской больнице Ровно 26-летний пациент устроил дебош.

Он избил врача, сломал нос санитарке, а затем выпрыгнул из окна 4 этажа, говорится в ТСН.

Пациента госпитализировали после судорожного приступа, который случился у него впервые. Был в сознании и адекватен. А уже вечером больной как сбесился - начал бить плафоны, порезал себе руки стеклом, наводил ужас на все отделение, по словам заведующей неврологическим отделением Ровенской городской больницы Натальи Сысоевой. Тогда медики привязали мужчину к кровати.

"Он грыз пальцы, руки, грыз жалюзи, свернулся калачиком и минут через 10 начал вырываться", - говорит врач-невролог Ровенской городской больницы Ирина Приходько.

Когда это пациенту удалось освободиться, набросился на медиков. Сначала избил присутствующих в палате женщин. Далее побежал в другую палату и вылез на карниз за окном. Врачи бросились звонить во все экстренные службы. Мужчина не прыгнул, но не удержался и упал с высоты 4 этажа. Только чудом он не ударился головой о бетонную конструкцию, поэтому и выжил. Пациента срочно доставили в реанимацию, теперь у него впереди месяцы лечения и реабилитации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Родственники умершей женщины избили врачей

"Тяжелая травма, скелетная травма, ушиб грудной клетки, переломы бедра, локтя, таза. Общается, объясняет, что болит, но не контролирует свои эмоции", - говорит врач-ординатор реанимации Андрей Захарук.

С пациентом врачи пока общаться не позволяют, потому что сначала мужчине необходима помощь психиатра. Сейчас пациент якобы не помнит, что с ним произошло. Зато медики и другие больные приходят в себя от пережитого, многим пришлось давать успокоительные. Пострадавшая санитарка лечится дома.

После инцидента медики в очередной раз заговорили о своей защите.

В Харькове 50-летний мужчина обстрелял врачей "скорой", которые приехали на помощь. Медиков вызвала его жена.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пациент избил медиков и выпрыгнул из окна». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Ученые создали общество для популяризации народного языка

Самое читаемое
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 117730
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 79306
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
Самая сексуальная женщина обнажилась на частном острове
24
 1 Просмотров: 29889
Звезда &quot;Танцев со звездами&quot; оконфузилась на сцене
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
5
 Просмотров: 19728
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
3
 Просмотров: 13301
Происшествия
Из колонии сбежал осужденный
Из колонии сбежал осужденный Просмотров: 198
21-летний полицейский переехал женщину
21-летний полицейский переехал женщину Просмотров: 1035
В Киеве горел троллейбус с пассажирами
В Киеве горел троллейбус с пассажирами
 Просмотров: 900
В школе произошел опасный инцидент: 5 детей госпитализированы
В школе произошел опасный инцидент: 5 детей госпитализированы Просмотров: 378
Погиб народный артист Украины Петр Ластивка-старший
Погиб народный артист Украины Петр Ластивка-старший Просмотров: 1512
Больше всего комментируют
27
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
12
Подервянский сказал, что думает о кацапах
12
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
9
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
9
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
Голосов: 478
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua