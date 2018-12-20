Пациент избил медиков и выпрыгнул из окна

В городской больнице Ровно 26-летний пациент устроил дебош. Он побил врача, сломал нос санитарке, а затем выпрыгнул из окна 4-го этажа. Фото - ТСН

В городской больнице Ровно 26-летний пациент устроил дебош.

Он избил врача, сломал нос санитарке, а затем выпрыгнул из окна 4 этажа, говорится в ТСН.

Пациента госпитализировали после судорожного приступа, который случился у него впервые. Был в сознании и адекватен. А уже вечером больной как сбесился - начал бить плафоны, порезал себе руки стеклом, наводил ужас на все отделение, по словам заведующей неврологическим отделением Ровенской городской больницы Натальи Сысоевой. Тогда медики привязали мужчину к кровати.

"Он грыз пальцы, руки, грыз жалюзи, свернулся калачиком и минут через 10 начал вырываться", - говорит врач-невролог Ровенской городской больницы Ирина Приходько.

Когда это пациенту удалось освободиться, набросился на медиков. Сначала избил присутствующих в палате женщин. Далее побежал в другую палату и вылез на карниз за окном. Врачи бросились звонить во все экстренные службы. Мужчина не прыгнул, но не удержался и упал с высоты 4 этажа. Только чудом он не ударился головой о бетонную конструкцию, поэтому и выжил. Пациента срочно доставили в реанимацию, теперь у него впереди месяцы лечения и реабилитации.

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"Тяжелая травма, скелетная травма, ушиб грудной клетки, переломы бедра, локтя, таза. Общается, объясняет, что болит, но не контролирует свои эмоции", - говорит врач-ординатор реанимации Андрей Захарук.

С пациентом врачи пока общаться не позволяют, потому что сначала мужчине необходима помощь психиатра. Сейчас пациент якобы не помнит, что с ним произошло. Зато медики и другие больные приходят в себя от пережитого, многим пришлось давать успокоительные. Пострадавшая санитарка лечится дома.

После инцидента медики в очередной раз заговорили о своей защите.

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