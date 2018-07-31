Озвучили версию убийства "Сармата"

Активиста из Бердянска Виталия Олешко застрелили во дворе собственного дома-отеля. Фото - Facebook

Убитый в Бердянске на Запорожье 43-летний Виталий Олешко был гражданским активистом. Критиковал чиновников за бездеятельность, требовал от них ответственности. Это могло стать мотивом заказного убийства. Об этом в Facebook и Twitter пишут друзья и побратимы убитого ветерана АТО.

"Убили патриота, активиста, председателя АТОвцев Бердянска Виталия Олешко. Все собратья знали его как "Сармата", который боролся с местными чиновниками за чистоту города, за уважение к АТОвцам, и вообще, за права граждан своего родного города", - написал Ватный Дрезден.

Олешко имел конфликт с бывшими регионалами.

"Когда вернулся с войны, боролся с местными властями и депутатом-регионалом Пономаревым (56-летний украинский экономист и политик, народный депутат Украины VIII созыва, бывший регионал - Gazeta), который по факту контролирует Бердянск", - добавляет Семен Кабакаев.

"Сармат" был убит в спину из двухствольного ружья на глазах у жены и друга. Убийство произошло на территории его дома-отеля, который недавно возвел собственными руками, говорит Владимир Веселкин.

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"Бывшие добровольцы и не равнодушные жители города объединились в борьбе с местными царьками, бывшими регионалами, которые разворовывают бюджет их города и считают людей быдлом. Белым днем, Виталия убили прямо во дворе его дома-отеля, который он построил своими руками и показывал мне несколько дней назад с чувством гордости. Завтра, Армен Горловский или очередной коррупционер, направят к кому-то из нас "гонцов" ... Я не собираюсь прятаться", - рассказал Веселкин.

В полиции открыли уголовное производство по факту умышленного убийства. В Бердянске, а также в Запорожской и Донецкой областях ввели план "Сирена" - правоохранители ищут убийцу, который скрылся с места преступления.

Виталия Олешко застрелили около 12:30 на в Бердянске Восточном проспекте, 157. Два человека приехали на красном автомобиле "Таврия", вошли во двор и выстрелили мужчине в спину. Авто позже нашли в нескольких кварталах от места убийства.