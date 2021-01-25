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понедельник, 25 января 2021 15:06

Отводил от себя подозрения: кто оказался подрывником 64-летнего предпринимателя

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Отводил от себя подозрения: кто оказался подрывником 64-летнего предпринимателя
Подрывнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы Фото: korrespondent.net

На Кировоградщине полицейские задержали причастного к взрыву и гибели 64-летнего предпринимателя.

Для раскрытия преступления полицейские отработали все рабочие и близкие связи погибшего. Подозреваемым оказался 34-летний рабочий, который накануне сообщил полицейским, что под своим авто он нашел взрывчатку. Таким образом преступник хотел отвести от себя подозрение. Этот факт подтвердили Gazeta.ua в секторе коммуникации полиции Кировоградской области.

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"Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, на почве неприязненных отношений с руководителем предприятия решил взорвать его автомобиль и заложил взрывное устройство. После происшествия, чтобы отвести от себя подозрение, он обратился с сообщением в полицию о заложенной взрывчатке под своим транспортным средством", - говорят в пресс-службе полиции.

Подрывнику уже объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

21 января возле одного из частных домов произошел взрыв. Погиб 64-летний предприниматель. Мужчина был директором гранитного карьера. Его разорвало взрывом от гранаты Ф-1. 22 января его коллега сообщил, что в своей машине нашел взрывчатку.

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