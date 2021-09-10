Отвлекся на пса: экс-прокурор рассказал, как устроил смертельную аварию

Экс-прокурора и адвоката из Ровно 38-летнего Ивана Скобуха, который насмерть сбил скутеристку, отправили за решетку без права на залог. Фото: rv.npu.gov.ua

Экс-прокурору и адвокату из Ровно 38-летнему Ивану Скобуху, насмерть сбившему женщину на скутере, избрали меру пресечения.

60 суток под стражей без права на залог - такое решение сегодня, 10 сентября, принял Ровенский городской суд.

На такой мере пресечения настаивала прокуратура. Поскольку есть риски, что Скобух может скрываться - бежал с места аварии. Также ему грозит 10-летний срок. Другой риск - может давить на свидетелей.

Защита просила назначить круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета, запретом оставлять жилье и общаться со свидетелями. Настаивала, что Скобух был трезв. А с места ДТП не убегал. И остановился в километре сразу, как увидел проблесковые маячки полицейской машины.

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Домашнего ареста просил и обвиняемый. Сказал, что ехал с допустимой скоростью. Обещал помогать семье погибшей. А авария произошла, потому что отвлекся на пса, который ехал с ним в салоне.

"В содеянном раскаиваюсь. Не хотел этого. Я 15 лет работал добросовестно в правоохранительных органах и направлял в суд аналогичные уголовные производства. Я не общественно опасный преступник. Ни разу не привлекался к административной или уголовной ответственности", - сказал Скобух.

Был ли Скобух пьян - еще устанавливают эксперты, рассказали Gazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции. По внешним признакам на момент ДТП - да. Однако от осмотра на месте отказался. Поэтому необходимые для экспертизы биологические образцы у него взяли в соответствии с постановлением прокурора.

Скобух в органах прокуратуры работал с 2006 года. Последняя должность - следователь прокуратуры Ровенской области. Его уволили в августе прошлого года, потому что не прошел аттестацию. В последнее время занимается адвокатской деятельностью. Женат. Имеет двоих детей.

Жертвой его езды стала 35-летняя Олеся Генько из села Немовичи Сарненского района. Ее похоронили вчера, 9 сентября. Сиротами остались дочь и двое сыновей. Младшему 7 лет.

Авария произошла 8 сентября около 23:45 вблизи села Немовичи в Ровенской области. 38-летний водитель Nissan Rogue сбил 35-летнюю водителя скутера Honda. От полученных травм женщина погибла на месте. Водитель внедорожника был пьян. С места ДТП пытался скрыться. Его задержали патрульные, ставшие свидетелями ДТП. Водителем внедорожника оказался экс-прокурор Иван Скобух из Ровно.