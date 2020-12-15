Отвела детей и исчезла: неделю разыскивают 35-летнюю женщину

На Днепропетровщине разыскивают 35-летнюю Ольгу Осауленко-Синьоку из Павлограда.

8 декабря утром женщина отвела детей в школу и детсад и исчезла. Последний, кто общался по телефону с Ольгой - ее муж. Позже женщина перестала выходить на связь, телефон у нее выключился.

Автор: dp.npu.gov.ua На Днепропетровщине разыскивают 35-летнюю Ольгу Осауленко-Синьоку из Павлограда. Женщина исчезла 8 декабря

К поиску женщины присоединились неравнодушные горожане, военные, родные и друзья, кинологи отряда "Антарес". Они осмотрели территории, где могла проходить женщина, но пропавшую до сих пор не нашли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропавшего 21-летнего студента нашли мертвым

Приметы: на вид 30-35 лет, рост около 170 см, длинные, светлые волосы, глаза темные, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Была одета: теплый спортивный костюм розового цвета, куртка дутая короткая, черного цвета, черные угги. При себе имеет спортивную сумку.

Если кому известно местонахождение пропавшей Ольги Осауленко-Синьоки, просят сообщить по телефонам: 0(99) 100 15 20, 0(66) 520 09 70 или 102.

В Киеве исчезла Кондик Тереза ​​Васильевна, 2004 года рождения. 9 декабря она ушла из Центра социально-психологической реабилитации для детей №1 до сих пор не вернулась. Место нахождения ее неизвестно, на связь не выходит.