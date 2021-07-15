Отрекся руки и сердца: почему девушка пошла на убийство одноклассника

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14-летнего Даниила Романюка, тело которого нашли в Коростенском районе Житомирской области, могли убить из-за неразделенной любви.

В убийстве призналась 15-летняя одноклассница парня. Они вместе учились в Грозинской гимназии. Девушка симпатизировала однокласснику, но тот взаимностью не отвечал, по словам местных.

"Она была по уши влюблена в мальчика, но он отрекся ее сердца и руки. Судя по всему, она не выдержала такой ситуации и решила его убить. От одной мысли страшно, что из-за такого", - говорят соседи, передает ОBOZREVATEL.

Руки парня были связаны скотчем, а тело забросано кирпичсами, добавили местные.

"Даня - мальчик очень хороший. Мама - добрая и отзывчивая женщина, она работает продавщицей в магазине, в Коростене. Растила сына и дочь такими же чуткими", - рассказали соседи.

О девушке известно, что она из многодетной семьи, где кроме нее еще четверо братьев и сестер. Подозреваемая жила с родителями в соседнем селе Шатрище.

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"Глава семьи был пожарным, получил травму спины и ушел на пенсию. Семья по общеусталенным меркам благонадежна, однако не без проблем", - рассказали односельчане.

Известно, что пять лет назад мама девушки подала на развод с мужем, но впоследствии передумала и заявление забрала. Однако, в мае этого года женщина обращалась в полицию с заявлением о насилии в семье. Сам мужчина объяснил правоохранителям, что это произошло из-за ревности.

Девушка в содеянном призналась и в том, что именно она убила Даниила ву полиции сомнений нет. По словам начальника полиции Житомирской области Юрия Олейника, подозреваемая взяла с собой на встречу с парнем канцелярский нож и скотч, что свидетельствует о том, что она готовилась к убийству заранее.

Сейчас правоохранители проверяют информацию, были ли у девушки сообщники.

В случае, если вина задержанной школьницы будет доказана, и суд признает ее виновной, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Парень исчез вечером 12 июля в селе Сингаив Коростенского городского общества. Пошел на прогулку и не вернулся. Его тело нашли под завалами кирпича в заброшенном здании на следующий день. По подозрению в причастности к убийству полиция задержала 15-летнюю жительницу села Шатрище.