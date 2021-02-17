Отравление семиклассниц под Киевом: что известно о состоянии спасенной

7-классницы с академического лицея "Гармония" в Боярке Киевской области отравились спазмалитиком. Одна умерла, другая - в больнице. Фото: gymnasium-boyarka.in.ua

Состояние 12-летней ученицы лицея в Боярке Киевской области, которая отравилась таблетками вместе с подругой, улучшилось.

Сегодня, 17 февраля, девочку уже перевели из отделения интенсивной терапии в педиатрическое, сообщает ТСН.

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В лицее "Гармония", где учились девочки, проводят расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия. Администрация трагедии не комментирует, пока идет следствие. Учебный процесс в заведении не остановили.

С друзьями девочек работают психологи. Слова детей о якобы неблагополучной семье погибшей 13-летней девочки оказалась ложными.

2 школьницы академического лицея "Гармония" в Боярке Киевской области отравились медицинским препаратом дротаверин 16 февраля. На перемене ученицы приобрели его в аптеке и выпили каждая по 40 таблеток в помещении школы. Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девочки. Ее 12-летнюю подругу доставили в больницу.