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пятница, 24 мая 2019 15:50

Отпустили экс-начальника Генерального штаба, которого обвинили в оккупации Крыма

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Отпустили экс-начальника Генерального штаба, которого обвинили в оккупации Крыма
Бывшего начальника Владимира Замана отпустил аппеляционный суд. Фото: Країна

Сегодня Апелляционный суд в Киеве отпустил бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины 59-летнего Владимира Замана. Он должен был содержаться под стражей до 17 июня.

Его обвиняли в государственной измене, пишет gordonua.

Бывший прокурор Анатолий Матиос обвинил Замана в том, что тот избавился от стратегически важных подразделений. Заман ответил, что сократил только ненужные подразделения и назвал текст обвинения "бредом".

Бывший генпрокурор Юрий Луценко утверждал, что Заман не вел учет военных в оккупированном Крыму. Поэтому стала возможной оккупация Крыма.

26 февраля Замана арестовали и трижды продолжали решения о содержании под стражей.

Нацбанк обжаловал 2 решения Окружного административного суда Киева о незаконной национализации Приватбанка. Национальный банков 24 мая подал апелляционные жалобы на решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019-го по иску Игоря Коломойского.

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