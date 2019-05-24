Отпустили экс-начальника Генерального штаба, которого обвинили в оккупации Крыма

Бывшего начальника Владимира Замана отпустил аппеляционный суд. Фото: Країна

Сегодня Апелляционный суд в Киеве отпустил бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины 59-летнего Владимира Замана. Он должен был содержаться под стражей до 17 июня.

Его обвиняли в государственной измене, пишет gordonua.

Бывший прокурор Анатолий Матиос обвинил Замана в том, что тот избавился от стратегически важных подразделений. Заман ответил, что сократил только ненужные подразделения и назвал текст обвинения "бредом".

Бывший генпрокурор Юрий Луценко утверждал, что Заман не вел учет военных в оккупированном Крыму. Поэтому стала возможной оккупация Крыма.

26 февраля Замана арестовали и трижды продолжали решения о содержании под стражей.

Нацбанк обжаловал 2 решения Окружного административного суда Киева о незаконной национализации Приватбанка. Национальный банков 24 мая подал апелляционные жалобы на решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019-го по иску Игоря Коломойского.