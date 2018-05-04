Отправили за решетку водителя, который протаранил авто стритрейсера

Дмитрия Одарченко - участника ДТП, в котором погиб известный в Харькове стритрейсер, взяли под стражу без права на залог. Фото - ТСН

По меньшей мере два месяца без права на залог проведет за решеткой Дмитрий Одарченко - участник ДТП, в котором погиб известный в Харькове стритрейсер Андрей Василенко. Такое решение вынес Киевский районный суд.

Одарченко вины не признал и заявил, что на момент аварии был трезв. По заключению же медиков, в его крови во время ДТП было почти 0,5 промилле алкоголя.

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Подозреваемый сейчас в СИЗО. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Авария произошла вечером во вторник, 1 мая. На трассе за рулем внедорожника Одарченко вылетел на встречную полосу и врезался в легковушку. Блогер и стритрейсер Василенко, который им управлял, погиб на месте. Пассажирка, которая была в авто, выжила чудом. Водитель внедорожника почти не пострадал. Говорил, что якобы работает в полиции - это не подтвердилось. Он преподает в Харьковском университете питания и торговли.