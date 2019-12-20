Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП

Фото: facebook.com/Виталий Кривицкий

В реанимации Одесской областной больнице скончался 12-летний Виталий Кривицкий.

Он попал в аварию с матерью, 8-летним братом и сестрой 13-летней Юлей между селами Выпасное и Бритовка под Белгородом-Днестровским. Врачи боролись за жизнь ребенка 2 недели, но чуда не произошло, сообщил в Facebook отец парня Виктор Кривицкий.

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"Отошел в вечность мой последний сын, их нет больше с нами", - написал мужчина.

11 декабря в реанимации умер младший сын мужчины - 8-летний Максим. Жена 34-летняя Анна, которая была за рулем фургона Renault Kangoo, погибла на месте аварии. 13-летняя Юлия остается в больнице. Ее состояние улучшается.

Авария произошла 9 декабря между селами Выпасное и Бритовка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. По предварительной информации, 34-летняя водитель легкового фургона Renault Kangoo выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Mitsubishi. Известно, что женщина с детьми ехали в школу. Анна работала учителем украинского языка.