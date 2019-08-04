Оторвался прицеп: новые фото и подробности масштабной аварии

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Сообщили о состоянии пострадавших в столкновении рейсового автобуса и легковушки, которое произошло в Струсове Теребовлянского района на Тернопольщине.

Трое травмированных находятся в Теребовлянской центральной районной больнице. Водитель - в реанимационном отделении, 2-е пассажиров - в хирургическом отделении. Состояние этих людей - средней тяжести. Об этом сообщил главный врач этого учреждения Михаил Никеруй, передает golos.te.ua.

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Предварительно, авария произошла из-за того, что прицеп грузовика оторвался и врезался в автобус, который двигался позади, по словам Андрея Василика с отдела коммуникации областной полиции.

Точную причину аварии и виновника устанавливают следователи. Открыто уголовное производство.

Авария в Струсове произошло около 16 часов 3 августа. Там столкнулись фура и рейсовый автобус, в котором находилось около 20 пассажиров.