Оторвало голову: пьяный водитель погиб в страшной аварии

В Житомире пьяный водитель погиб в результате жуткой ДТП. Фото: Нацполиция

В Житомире пьяный водитель Volkswagen Passat, возвращаясь из новогоднего корпоратива, погиб в страшной аварии.

"Предварительно известно, что около 23.40 33-летний житель Житомирского района, управляя автомобилем "Volkswagen Passat" и двигаясь по ул. Победы в направлении центра города, выехал за пределы проезжей части, где машина столкнулась с деревом", - сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

В результате мощного удара голову водителя оторвало и раскололо, а тело зажало в машине.

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По словам спасателей, погибший был в нетрезвом состоянии и, вероятно, возвращался из новогоднего корпоратива. Пассажиров в автомобиле не было.

На Надднепрянском шоссе грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулась с легковым авто. Водитель легковушки погиб на месте.