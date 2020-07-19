Отомстил за сына. Появилось видео резонансного убийства в Черновцах

Убийца отомстил жертве за сына

сети опубликовали полную видеозапись драки со стрельбой в Черновцах, в которой вчера погиб человек. По информации пользователей соцсети, это убийство может быть связано со смертельной поножовщиной, которая произошла ровно год назад в Черновцах на Гравитон. Тогда в результате ножевого ранения погиб молодой человек.

По одной из версий, сегодняшняя схватка возле Дома быта может быть связана с убийством на Гравитон.

В частности, как отмечают источники molbuk.ua, отец убитого мужа решил отомстить за своего убитого сына.

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Ранее сообщалось, что в Черновцах между двумя лицами произошла драка, в ходе которой один выстрелил из боевого пистолета.