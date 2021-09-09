Отличница-психолог: рассказали о студентке, которая стреляла в учителей из арбалета

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" – это Партия регионов 2.0" – в Facebook гудят о Тищенко
"Слуга народа" – это Партия регионов 2.0" – в Facebook гудят о Тищенко
Просмотров: 396
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
Просмотров: 225
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Просмотров: 252
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 252
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 1089
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 243
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 684
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Просмотров: 342
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Просмотров: 1386
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Просмотров: 279
Фото
Все фото
3
6
4
5
4
120 человек освободили из рабства: фото и видео
120 человек освободили из рабства: фото и видео
Пьяный экс-прокурор убил мать троих детей и пытался скрыться
Пьяный экс-прокурор убил мать троих детей и пытался скрыться
Частная лаборатория подделывала Сovid-результаты в &quot;Дії&quot;
Частная лаборатория подделывала Сovid-результаты в "Дії"
Микроавтобус с хасидами разбился по дороге в &quot;Борисполь&quot;
Микроавтобус с хасидами разбился по дороге в "Борисполь"
Мужчина убил женщину на первом свидании
Мужчина убил женщину на первом свидании
Видео
Все видео
Иностранцы на тротуарах устроили автогонки - прохожие проучили их
Иностранцы на тротуарах устроили автогонки - прохожие проучили их
В Киеве остановились трамваи - пассажиры идут пешком
В Киеве остановились трамваи - пассажиры идут пешком
Парень прыгал по крышам автомобилей
Парень прыгал по крышам автомобилей
"Благодетельница" превратила квартиру в концлагерь для животных: видео шокирует
"Благодетельница" превратила квартиру в концлагерь для животных: видео шокирует
"С обеда в отключке": обнародовали звонок бабушки 7-летнего погибшего в "скорую"
"С обеда в отключке": обнародовали звонок бабушки 7-летнего погибшего в "скорую"
Интервью
1/5
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 1908
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1404
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1224
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 459
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
08 сентября 2021
Просмотров: 486
Вік не грає ролі
Понад рік шукаю роботу. Не те що зовсім не працюю – трапляються замовлення на тексти, консультую, проводжу тренінги як психолог. Та доходу від ...
четверг, 09 сентября 2021 14:01

Отличница-психолог: рассказали о студентке, которая стреляла в учителей из арбалета

  Комментировать
Отличница-психолог: рассказали о студентке, которая стреляла в учителей из арбалета
В Полтаве арестовали 19-летнюю Таисию Петрову, которая ранила из арбалета двух учительниц в школе. Фото: t.me/truexanews

19-летняя Таисия Петрова, которая в полтавской школе стреляла в двух учительниц с арбалета, учится на психолога в Национальном университете гражданской защиты населения в Харькове.

Поступила в вуз в 2019 году. Жила в общежитии и была на хорошем счету. Когда через коронавирус студентов отправили на обучение онлайн - Таисия вернулась в Полтаву, пишет издание Newsroom.

В этом году Таисия перевелась на третий курс. 1 сентября ее видели в вузе на празднике первого звонка и на паре. А после этого она поехала домой. Уже 6 сентября педагоги услышали о событиях в школе в Полтаве и узнали в стрелявшей свою студентку-отличницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Терпела травлю: что рассказала "мальвина" с арбалетом

"У нее не было неадекватного поведения, она стремилась к знаниям и отлично училась. Правда, студентка скрывала, что ее родители - адвентисты. Что произошло за время карантина и побудило девушку расстрелять педагогов, неясно", - говорят в университете.

Студентка находится в Полтаве на психиатрическом обследовании. Продолжит ли Таисия учебу в университете - будет зависеть от результатов экспертизы.

Утром 6 сентября 19-летняя Таисия Петрова с арбалетом зашла в полтавскую школу №11. Стрелу выпустила в учительницу украинского языка, литературы и зарубежной литературы. Ее бросилась защищать заместитель директора и также получила травму. Женщинам - 50 и 66 лет. Все происходило на глазах учеников во время второго урока. Арбалет у Таисии отобрал девятиклассник, который возвращался из физкультуры.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отличница-психолог: рассказали о студентке, которая стреляла в учителей из арбалета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
сентября

Арестовали историка, которого обвинили в разглашении государственных тайн

Королева, которая правит дольше всех монархов в британской истории

Плавчихе впервые в мире удалось переплыть озеро Онтарио

Мао Цзэдун перед смертью перенес два инфаркта

Военные Великобритании и Франции вошли в Севастополь

В самом большом тюремном бунте в США погибли 43 человека

Самое читаемое
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева Просмотров: 11907
С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото
С открытым ртом и приспущенными трусами: кто из звезд показывал неожиданные фото
5
 Просмотров: 8991
&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
7
 2 Просмотров: 7272
Сексапильная защитница животных облилась кровью и устроила голый протест
Сексапильная защитница животных облилась кровью и устроила голый протест
8
 Просмотров: 5238
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
 Просмотров: 3033
Происшествия
120 человек освободили из рабства: фото и видео
120 человек освободили из рабства: фото и видео
3
 Просмотров: 234
Не мог сам идти: новые подробности аварии с участием пьяного экс-прокурора
Не мог сам идти: новые подробности аварии с участием пьяного экс-прокурора Просмотров: 207
Иностранцы на тротуарах устроили автогонки - прохожие проучили их
Иностранцы на тротуарах устроили автогонки - прохожие проучили их
 Просмотров: 333
Пьяный экс-прокурор убил мать троих детей и пытался скрыться
Пьяный экс-прокурор убил мать троих детей и пытался скрыться
6
 Просмотров: 792
Частная лаборатория подделывала Сovid-результаты в "Дії"
Частная лаборатория подделывала Сovid-результаты в "Дії"
4
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
2
Какие продукты в ближайшее время подорожают: прогноз экономиста
2
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
1
Не надо проситься в союзники США - посол Украины
1
Назвали ситуации, в которых не обойтись без стакана воды
1
Андрей Дуйко: "Против энергетического вампира - только игнор"
Голосов: 3
Голосование Группы "Океан Ельзи" и "Один в каное" презентовали клип на совместную песню "Місто весни". Какие интересные дуэты появились в последнее время на украинской музыкальной сцене?
  • "Океан Ельзи"и "Один в каное" - "Місто весни"
  • Тина Кароль и Kazka – "Зірочка"
  • Jamala и alyona alyona – "Жалі"
  • Бумбокс и Саша Чемеров – "Любила"
  • Тина Кароль и Latexfauna – Bounty
  • Jamala и TAYANNA – Моя земля
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть