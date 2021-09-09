Отличница-психолог: рассказали о студентке, которая стреляла в учителей из арбалета

В Полтаве арестовали 19-летнюю Таисию Петрову, которая ранила из арбалета двух учительниц в школе. Фото: t.me/truexanews

19-летняя Таисия Петрова, которая в полтавской школе стреляла в двух учительниц с арбалета, учится на психолога в Национальном университете гражданской защиты населения в Харькове.

Поступила в вуз в 2019 году. Жила в общежитии и была на хорошем счету. Когда через коронавирус студентов отправили на обучение онлайн - Таисия вернулась в Полтаву, пишет издание Newsroom.

В этом году Таисия перевелась на третий курс. 1 сентября ее видели в вузе на празднике первого звонка и на паре. А после этого она поехала домой. Уже 6 сентября педагоги услышали о событиях в школе в Полтаве и узнали в стрелявшей свою студентку-отличницу.

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"У нее не было неадекватного поведения, она стремилась к знаниям и отлично училась. Правда, студентка скрывала, что ее родители - адвентисты. Что произошло за время карантина и побудило девушку расстрелять педагогов, неясно", - говорят в университете.

Студентка находится в Полтаве на психиатрическом обследовании. Продолжит ли Таисия учебу в университете - будет зависеть от результатов экспертизы.

Утром 6 сентября 19-летняя Таисия Петрова с арбалетом зашла в полтавскую школу №11. Стрелу выпустила в учительницу украинского языка, литературы и зарубежной литературы. Ее бросилась защищать заместитель директора и также получила травму. Женщинам - 50 и 66 лет. Все происходило на глазах учеников во время второго урока. Арбалет у Таисии отобрал девятиклассник, который возвращался из физкультуры.