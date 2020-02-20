Открыли уголовные дела по нападению в Новых Санжарах

Агрессивные люди напали на правоохранителей. Фото: Reuters

Полицейские начинают расследование нападений на эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев в Новых Санжарах на Полтавщине.

Агрессивно настроенные граждане бросали в автобусы и в полицейских камни, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Один человек пытался наехать на правоохранителей на своей машине.

Для защиты граждан и прекращения массовых беспорядков работники полиции применили меры физического воздействия, в соответствии с требованиями закона.

За медицинской помощью обратились 9 полицейских и один гражданский.

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По данному факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований.

"Предупреждаем протестующих от неправомерных действий и призывов к насилию. Любые попытки восстановить столкновения будут немедленно прекращены. Полиция будет действовать адекватно ситуации, в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Автобусы с украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах на Полтавщине. В сопровождении силовиков в санаторий Нацгвардии заехали 7 автобусов. Некоторые люди, которые были в автобусе улыбались тем, кто был на улице и махали флажками Украины.