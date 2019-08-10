Открыли дело против полицейского, избившего пенсионера

В Харькове участковый напал на пенсионера. Фото: "Апостроф"

Харьковского полицейского отстранили от работы. Его подозревают в нападении на пенсионера.

Несколько дней назад в городском трамвае произошел конфликт. Пострадавший с женой ехали из онкодиспансера. Женщина увидела, что в кресле, предназначенном для людей с инвалидностью сидит молодой человек.

Она сказала, что это специальное место, а у нее есть удостоверение инвалида. В ответ на замечание попутчик нецензурно высказался в адрес пожилой женщины, а вскоре между ним и потерпевшим завязалась драка.

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Позже в полиции подтвердили, что нападающим является сотрудник Слободского отдела полиции, его уже отстранили от должности.

Следователи возбудили уголовное производство по статье "хулиганство". Если вину милиционера докажут, он будет уволен.

На улице 50 лет Победы в Шацке на Волыни в автомобильной аварии погиб 48-летний житель Нововолынска. За рулем BMW Х5 он слетел в кювет. Автопроисшествие случилась около восьми утра 8 августа, сообщили в отделе коммуникации полиции области.