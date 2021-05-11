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вторник, 11 мая 2021 08:46

Отгрызли ноготь и разодрали лицо: на рейсе в Доминикану подрались украинки

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На борту самолета компании Azur Air, следовавшем из Киева в Доминиканскую республику, подрались две женщины. В результате одна из них прилетела на райский отдых с расцарапанным лицом и отгрызенным ногтем.

Потасовка произошла после того, как муж пострадавшей отодвинул кресло, что возмутило пару, которая сидела позади них. Об инциденте рассказал в instagram-stories киевский блогер Андрей Трушковский, который летел вместе с пострадавшей женщиной и ее мужем.

Автор: instagram.com/trushkovskiy
  На рейсе в Доминикану произошла драка между украинскими пассажирами
На рейсе в Доминикану произошла драка между украинскими пассажирами

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"Костя с Юлей спали. Ребенок позади начала бить по сиденью Юли. Костя попросил, чтобы ребенок этого не делал. Когда Костя встал и пошел в туалет, вернулся и сел на свое кресло, он его откинул (это в любом самолете), и женщина не Костю начала дубасить, а Юлю, которая спала, ху*рыть ей кресло: "Вы, с*ки, стервы". А потом поцарапала лицо, погрызла руку и откусила ноготь", - добавил блогер.

В свою очередь, по словам Трушковского, полиция отказалась расследовать конфликт.

На борту самолета в США, следовавшему из аэропорта Финикса, началась драка из-за пассажира. Он отказался одевать защитную маску. Нарушителя карантинных требований вывела из самолета полиция.

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Дата
11
мая

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