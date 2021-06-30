Отец выстрелил в сына и убил себя: подробности семейной трагедии

В Черкасской области отец подстрелил сына и покончил с собой. Фото: ch.npu.gov.ua

В селе Дмитровка Золотоношского района Черкасской области 63-летний отец выстрелил в 34-летнего сына и застрелиться сам. Ухватился за ружье во время внезапного конфликта.

Раненого госпитализировали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина выстрелил в своего сына. Когда же понял, что натворил, решил покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в шею. Медики скорой помощи госпитализировали раненого в Золотоношскую районную больницу. Отец от полученных травм скончался, врачи констатировали его смерть", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа изъяла ружье и другие вещественные доказательства. Ведется следствие.

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Раненого зовут Виктор. Отец выстрелил ему в спину. Он в тяжелом состоянии в реанимации. Врачи борются за его жизнь. Говорят, Виктор спокойный и трудолюбивый. А вот его отец в последнее время выпивал.

Соседи рассказывают, что мать с сыном пололи сорняки, когда отец неожиданно появился с ружьем.

"Такой хлопок. Такое впечатление, как от петарды. Ну, такое: может котов пугают или воробьев. Потом - второй выстрел", - вспоминает соседка, к которой прибежала перепуганная мать пострадавшего и попросила вызвать "скорую" и полицию, передает Сегодня.

В селе говорят, что семья хозяйственная. Единственное, что жили замкнуто и практически ни с кем не общались. О том, что у мужчины было ружье, никто в селе не знал, рассказал сельский голова Дмитрий Ковтун.

"В запое был в последнее время. Семейный скандал. Бытовуха. Витя спокойный такой. Не пьет, не курит. Трудолюбивый", - рассказал Ковтун.

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