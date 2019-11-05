Отец утверждает, что нечаянно убил 6 месячного сына

В селе Вовчик Лубенского района Полтавской человек случайно убил 6-месячного сына. Фото: rezonans.cc

Отец 6 месячного ребенка, который вчера погиб в Лубенском районе на Полтавщине, рассказал правоохранителям, что не удержал младенца на руках.

Об этом сообщили в Прокуратуре Полтавской области.

"По словам 21-летнего отца ребенка, в тот день праздновал день рождения своего друга. Вернувшись домой, услышал, что сын плачет. Чтобы успокоить, взял его на руки, но не удержал и уронил на пол. Затем поднял ребенка и положил на кресло . Что было дальше, не помнит ", - говорится в сообщении.

В Прокуратуре отметили, что 20-летняя мать младенца побежала забрать автомобиль, мужчина не смог завести и оставил возле магазина. Когда женщина вернулась домой, увидела, что человек спит на кровати, а ребенок лежит в коляске. Лицо сына было синее, и она сразу позвала фельдшера, который констатировал смерть малыша.

Во время предварительного осмотра тела мальчика экспертом обнаружено засохшую кровь под носом и многочисленные синяки на лице.

Николай Надаховський, который работает фельдшером в Волчанской амбулатории, рассказал, что поздно вечером ему позвонила соседка и сообщила, что ее ребенок не дышит и попросила срочной помощи.

"На теле ребенка увидел телесные повреждения, гематомы. Помочь было уже невозможно. Срочно вызвал полицию, экстренную медицинскую помощь, сообщил сельского голову и своего руководителя, главного врача", - прокомментировал медик.

Также сказал, что ребенок был под постоянным наблюдением врачей в течение шести месяцев. Младенец был здоровым, семья вовремя появлялась на медицинские осмотры. Отметил, что с медицинской точки зрения, семья заботилась о своем ребенке. Спасти малыша шансов не было, ведь на лице были все признаки биологической смерти.

Сельский председателя Волчанского сельского совета Ольга Козловская рассказала, что в молодой семьи было двое детей. Старшему мальчику Максиму один год восемь месяцев, а младшему Назару было полгода.

"О детях заботились. В быту семьи все было. Но наблюдали за ней с социальным работником, так как они молодые и дети у них совсем малого возраста".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полтавчанин заставлял несовершеннолетнюю сниматься обнаженной

Сельский голова рассказала, что муж напивался не впервые. В мае этого года побил жену. Также замечали проявления агрессии после употребления спиртных напитков.

"В день рождении отца погибшего малыша, муж на жену поднял руку. Сразу выехали с социальным работником к ним домой и увидели, что мужчина был в нетрезвом состоянии и неадекватно себя вел", - сказала женщина.

В селе Вовчик Лубенского района Полтавской отец убил 6-месячного сына. О трагедии сообщила местная врач.