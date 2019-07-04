Отец, убивший 7-летнего сына, может получить пожизненное

Под Харьковом судят мужчину, который убил своего сына. Фото с открытых источников.

Изюмская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего жителя пгт Шевченково, который, убил с 7-летнего сына.

В конце февраля 2019-го мужчина "воспитывал" своих малолетних детей. По мнению отца, 7-летний мальчик и 8-летняя девочка плохо себя вели и не слушались. Брань перешла в драку. Обвиняемый схватил сына и швырнул его на металлическую стойку кровати. Ребенок ударился теменной частью головы. Почти сразу травмированный мальчик начал жаловаться на сильную боль. Его тошнило, было трудно ходить, потому что его шатало, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Однако "воспитатель" не вызывал скорую и запрещал делать это жене. Ребенок слабел и не вставал с постели.

Лишь на 5-е сутки к семье пришли гости. Они увидели, что с ребенком не все в порядке и вызвали врачей.

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Сейчас отец находится под стражей. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Следует отметить, что семья погибшего 1-классника состояла на учете в местной службе по делам семьи и молодежи. Глава семьи уже имел судимость за нанесение тяжких телесных повреждений старшей дочери. Когда девочке еще не исполнилось 4 года, отец также воспитывал ее побоями. Несколько раз ударил дочь в живот. Она получила травму в виде разрыва одного из внутренних органов.

В Витовском районе Николаевской области 15-летнего парня подозревают в изнасиловании 8-летней родственницы. О возможном насилие полицейским сообщили из больницы. Туда мать увезла девочку на осмотр, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.