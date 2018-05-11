Отец убил сына-ветерана АТО

В Коростене убили ветерана АТО: Фото: пресс-служба Нацполиции

В городе Коростень Житомирской области 9 мая был убит ветеран АТО.

Убийство 37-летнего мужчины совершил его отец. Около 8 вечера между мужчинами возник спор, который перерос в драку. Во время выяснения отношений 60-летний мужчина взял в руки нож и нанес своему сыну смертельный удар в область грудной клетки. Отец ветерана АТО признал свою вину, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Полиция продолжает досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Убийцу не стали задерживать, так как он не пытался скрыться. Сообщается, что погибший после возвращения из Донбасса сильно злоупотреблял спиртными напитками.

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В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области 16-летний парень зарезал товарища, 15 лет. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. "Известно, что в тот вечер компания молодежи провожала в армию знакомого. Событие праздновали в местном кафе. Ссора и драка между двумя несовершеннолетними состоялись на улице около полуночи".