Отец школьницы, которая спасла 5-летнюю девочку, работает спасателем

13-летняя школьница нырнула в воду, чтобы спасти 5-летнюю сестру. Фото: photographers.ua

Отец школьницы, которая спасла от гибели 5-летнюю сестру, работает спасателем.

Юрий Якубенко вместе с женой Тамарой учат детей, как действовать в экстренных ситуациях, чтобы не боялись.

"Наши родственники приехали в село на базар. Ангелина, племянница моя, скучала рядом со взрослыми. Побежала к другим детям. Я в то время обед готовила. Сказала, чтобы к воде не подходила. Потом дети пришли в дом и попросили одежду переодеться. Я тогда еще сказала: "Уже успели искупаться?". Подумала, может ноги намочили. Увидела, что у Ангелины испуганные глаза и косы мокрые. За Карину очень горды, что она не растерялась", - говорит мать Карины Тамара Якубенко.

В селе о семье отзываются положительно. В семье воспитывают еще одного ребенка - 8-летнюю Руслану. Отец Ангелины Руслан Биличенко работает в соседнем селе Веселый Кут учителем.

"На детей не кричала и не сердилась, видела, что напуганные. Хорошо, что ребенок не заболел. В той части реки для взрослого не очень глубоко. Там больше ила. У нас дружная семья, все друг за друга. За моим ребенком так же прыгнули бы в воду", - говорит Тамара Николаевна.

12 мая в селе Лащовая Тальновского района на Черкащине 13-летняя Карина Якубенко спасла младшую сестру 5-летнюю Ангелину. Девочка упала в реку Горный Тикич и едва не утонула. Огласку в селе событие приобрело после 20 мая. Дети пошли к воде порыбачить. Ангелина поскользнулась на кладке и ушла под воду. Родительский дом находится в 100 м от реки. Школьница решила не терять время так, как Ангелина не умела плавать. Нырнула и достала из-под воды сестру. Родителям не признались.