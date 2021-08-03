Отец пять лет насиловал собственных детей

В полицию обратилась жена мужчины. Фото: pixabay.com

В Каменском на Днепропетровщине женщина обвинила 44-летнего мужа в изнасиловании собственных детей.

Она обратилась в полицию, мужчине выдвинули подозрение, сообщает "Наш город" со ссылкой на Каменское районное управление полиции.

По предварительной информации, отец насиловал детей в течение пяти лет. Насилие творил над подростками в возрасте 12, 14 и 17 лет с 2016-го.

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"По факту открыто уголовное производство. Предназначен комплекс соответствующих судебно-медицинских экспертиз. Продолжается досудебное расследование", - прокомментировала ситуацию старший инспектор по коммуникации Каменского районного управления полиции Елена Тимченко.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

В Ивано-Франковской области мужчина насиловал 14-летнюю дочь. Девушка призналась, что находилась в отношениях с отцом больше года. Мужчина не наносил физического вреда, однако давил морально и психологично, рассказала она.