Отец не впервые сажал за руль: новые подробности гибели 11-летнего водителя

На Львовщине погиб 11-летний мальчик, который был за рулем BMW. Вез домой пьяных отца и владельца авто. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

11-летнего мальчика, который разбился за рулем чужого BMW под Львовом, звали Денис. За руль отец сажал его не впервые.

В тот раз Денис ехал со скоростью не менее 100 км/ч, рассказали Gazeta.ua свидетели.

"Они в кафе посиделки устроили. И то так развлекались, что малый их катал. Мальчик не впервые за руль садился", - рассказали свидетели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Катал друзей: 14-летний школьник на отцовском авто разбился в лобовом столкновении

Отец погибшего школьника - бывший правоохранитель. Гордился, что научил сына водить авто. Мать мальчика была против.

Отец погибшего и владелец авто в больнице. Оба в хирургии. Состояние средней тяжести.

Следствие по делу продолжается.

Авария произошла 1 июля почти в полночь в селе Рясное на Львовщине. 11-летний мальчик за рулем BMW не справился с управлением и вылетел в кювет. Погиб на месте. Кроме него, в салоне были 35-летний отец и 23-летний владелец авто. Оба пьяные.