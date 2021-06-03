Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом

11-летнего Родиона Волкова из Днепра изнасиловали и задушили в мае прошлого года. Убийца задержан. Теперь судят и отца парня. Якобы он расправился с другим педофилом. Фото: sector.depo.ua

Отец 11-летнего Родиона Волкова, которого в прошлом году в Днепре изнасиловал и убил педофил, тоже оказался на скамье подсудимых.

Якобы он с двумя друзьями убил тракториста 35-летнего Александра Тептиша, которого заподозрили в педофилии. Он исчез прошлой осенью - должен был ехать к родителям в село, но так и не доехал. Его тело нашли в лесополосе. Перед смертью мужчину раздели, пытали, жестоко избивали, а потом пытались сжечь тело. Об этом говорится в сюжете "Чрезвычайных новостей".

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Подозреваемых в убийстве мужчины оперативно разыскали. Ими оказались трое местных жителей. На суде они признались, что заподозрили убитого в педофилии - он якобы охотился на 12-летнюю школьницу. По словам подозреваемых, к ним обратилась мать девочки и показала переписку со взрослым мужчиной, который ее развращал.

По словам адвоката подозреваемых, жена убитого отказалась от гражданского иска, когда узнала причину, почему ее мужа вызвали на откровенный разговор.

Сестра убитого Лилия говорит, ее брат никогда не касался детей, был спокойным и трезвенником. Женщина добавила, что, скорее всего, преступникам удастся избежать наказания. Двоих из них уже выпустили из СИЗО.

Родион Волков пошел на прогулку и не вернулся 16 мая в прошлом году. В полночь родственники обратились в полицию. Школьника нашли изнасилованным и задушенным под кучей хлама в заброшенной постройки на территории больницы. Рядом лежал 59-летний мужчина с окровавленным лицом. Его задержали по подозрению в убийстве. Он признался в содеянном. Выяснилось, он неоднократно отбывал срок за кражи.