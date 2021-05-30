Отец и сын погибли на трассе Киев-Чоп

Фото: lv.npu.gov.ua

На трассе Киев-Чоп возле села Зубра Львовской области Skoda Felicia влетела в грузовик Mercedes-Benz Atego.

В легковушке ехали отец и сын 54 и 33 лет. Оба погибли на месте, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"За рулем легковушки находился 54-летний житель города Днепр, он выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. Последней управлял 35-летний житель Броваров. В результате столкновения водитель легковушки и его сын-пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Погибших с искореженного авто освобождали спасатели. Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Чугуевском районе Харьковской области столкнулись ВАЗ-21063 и грузовик Opel Movano.54-летний водитель легковушки и его 48-летняя пассажирка погибли на месте. По словам родственников погибшего, мужчина ранее перенес инсульт и терял сознание.