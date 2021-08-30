Отец 6-летнего мальчика с оторванными губами и ухом сделал неожиданное заявление

В Черкассах врачи борются за жизнь 6-летнего мальчика, которого госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и многочисленные ссадины. В сети появилась информация, будто бы малого жестоко пытали. Фото: ТСН

Отец 6-летнего Андрея из Черкасс, за жизнь которого борются медики, сделал неожиданное заявление.

Мужчина утверждает, что пыток не было, все произошло из-за несчастного случая.

"Реальная информация, что это был несчастный случай, ребенок не был никем калеченный, никем бит. Упал из кучи кирпичей. Собаки покусали или сигареты тушили, это фейковая информация", - утверждает он, передает ТСН.

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Бабушке мальчика уже вручили подозрение по статье оставление в опасности, по словам начальницы отдела коммуникации областной полиции Зои Вовк.

"Именно тот характер травм, что можно говорить, что это следах от пыток", - говорит Вовк.

Бабушке Андрея грозит до восьми лет тюрьмы. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

В Черкассах в областной детской больнице С 24 августа спасают 6-летнего Андрея, с которого предположительно несколько дней издевались люди. Ребенок пережил настоящий ад. На его теле якобы обнаружили признаки пыток. У мальчика оторваны уши, нет нижней губы, части полового органа. Есть следы от тушения сигарет на теле.