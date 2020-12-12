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суббота, 12 декабря 2020 18:10

Отдых на реке закончился трагедией

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Отдых на реке закончился трагедией
В Днепропетровской области во время рыбалки на реке Базавлук утонули мужчины 50 и 69 лет. Фото: facebook.com/Андрей Кульбач

В селе Александровка в Киричанском районе Днепропетровской области на реке Базавлук утонули мужчины 50 и 69 лет.

Трагедия произошла сегодня, 12 декабря, предварительно, во время рыбалки, сообщил начальник ГСЧС области Андрей Кульбач.

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"На реке провалились под лед два человека. Тела погибших обнаружили на расстоянии 10 метров от берега. С помощью лодки и веревки их доставили на берег", - сказано в сообщении.

Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу. Все обстоятельства гибели устанавливают полицейские.

Во Львовской области двое военнослужащих утонули, когда ловили рыбу. 54-летний прапорщик и 51-летний инструктор по вождению ловили рыбу на озере неподалеку Яворовского полигона. Когда вышли на лед, то он казался прочным. Но вдруг стал ломаться под ногами.

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