Отбросило на несколько метров: 14-летняя девушка погибла на глазах у родителей

На Харьковщине 14-летняя девушка погибла в ДТП. Ехала в машине с родителями. Фото - hk.npu.gov.ua

На автодороге "Харьков-Красноград-Перещепино" произошла смертельная авария 18 августа.

Там перекинулось авто Chevrolet, в результате которого погибла 14-летняя девочка. Ее отбросило на несколько метров, рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельное столкновение легковушки и автобуса: первые кадры с места ДТП

"48-летний водитель автомобиля не справился с управлением и допустил его опрокидывание. В результате аварии 14-летняя дочь водителя погибла на месте. Муж с женой доставлены в больницу", - сказано в сообщении.

Все обстоятельства аварии устанавливает следствие.

Днем 19 августа на трассе "Киев-Сумы" вблизи села Гоголев Киевской области 37-летняя киевлянка за рулем внедорожника Audi на большой скорости протаранила Chevrolet. Водитель последнего и его 7-летняя пассажирка погибли на месте. Еще один мужчина и ребенок - в больнице.