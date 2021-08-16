Отбойник прошил авто, в котором ехала семья

Вблизи поселка Ярмолинцы Хмельницкой области автомобиль Renault Kangoo прошил отбойник. В результате ДТП 40-летняя женщина от травм погибла на месте, 43-летнего мужа в тяжелом состоянии госпитализировали. Дети 10 и 17 лет не пострадали.

Автор: hm.npu.gov.ua В Хмельницкой области отбойник прошил автомобиль Renault Kangoo. 40-летняя женщина погибла, ее 43-летнего мужа госпитализировали, их дети не пострадали

Авария произошла вчера, 15 августа, около 10:25 на автодороге Житомир - Черновцы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель не справился с управлением и столкнулся с металлическим отбойником, пробившим обшивку авто. В результате ДТП жена водителя от травм погибла на месте происшествия. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. Дети 10 и 17 лет, которые тоже находились в салоне, не травмировались", - рассказали полицейские.

Известно, что семья из Черновцов. Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают обстоятельства произошедшего.

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