От взрыва в Дрогобыче погибли уже 2 человека: видео трагедии

В Дрогобыче на Львовщине взорвался газ в 4-этажном доме по Грушевского, 101. Погибли 2 человека. Фото - lv.dsns.gov.ua

В результате взрыва в 4-этажном жилом доме в Дрогобыче Львовской области есть уже 2 погибших.

Второе тело спасатели нашли при разборке завалов, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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"В 8:20 на месте обвала подъезда жилого дома по улице Грушевского, 101 найдено еще одного погибшего человека. Так, по состоянию на 8:30, погибли 2 человека и 7 госпитализированы, из них 4 ребенка", - указали в ведомстве.

Взрыв произошел сегодня, 28 августа, около 3-х ночи. Разрушен подъезд с первого по четвертый этаж.