От взрыва в Дрогобыче погибли уже 2 человека: видео трагедии

В результате взрыва в 4-этажном жилом доме в Дрогобыче Львовской области есть уже 2 погибших.
Второе тело спасатели нашли при разборке завалов, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв в Дрогобыче: уточнили данные о пострадавших
"В 8:20 на месте обвала подъезда жилого дома по улице Грушевского, 101 найдено еще одного погибшего человека. Так, по состоянию на 8:30, погибли 2 человека и 7 госпитализированы, из них 4 ребенка", - указали в ведомстве.
Взрыв произошел сегодня, 28 августа, около 3-х ночи. Разрушен подъезд с первого по четвертый этаж.
×
Комментарии