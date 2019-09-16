От удара вылетели сиденья: в Киеве бус протаранил маршрутку с людьми

Фото: facebook.com/vartovi.espreso

В Киеве на улице Академика Заболотного на остановке общественного транспорта грузовой микроавтобус въехал в маршрутку №576.

В результате ДТП пострадали несколько человек. Большинству оказали помощь на месте, а двух женщин госпитализировали, сообщает Эспрессо в Facebook.

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Как рассказал водитель маршрутки, он стоял на остановке и высаживал людей. Когда начал отъезжать, в заднюю часть маршрутки врезался бус Renault. От удара в салоне маршрутки вылетели сиденья.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

В поселке Шабо Одесской столкнулись маршрутки с пассажирами. Пострадали 23 человек, среди них дети.