От удара водителю оторвало руку: показали кадры с места ДТП на трассе

Фото: hk.npu.gov.ua

18 июня на кольцевой дороге в Немышлянском районе Харькова лоб в лоб столкнулись Volkswagen и "ГАЗ".

Два человека оказались в больнице. Водитель Volkswagen остался без руки, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Предварительно, 43-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с автомобилем "ГАЗ". Водителю Volkswagen оторвало руку. 64-летний пассажир "ГАЗ" получил перелом руки. Оба мужчины доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - рассказали в полиции.

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

18 июня на ул. Чумацкой в ​​Тернополе водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением и врезался в дерево. 26-летние водитель и пассажир погибли на месте. Еще один 38-летний мужчина с тяжелыми травмами в больнице. По предварительной информации, мужчины возвращались с рыбалки.