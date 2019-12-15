 
Ексклюзивы
1/5
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 198
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 909
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 477
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2808
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 9999
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2142
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5121
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2349
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
Фото
Все фото
7
3
4
10
10
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
На границе с Польшей конфисковали крупнейшую за год партию янтаря
На границе с Польшей конфисковали крупнейшую за год партию янтаря
Такси с пассажирами протаранило электриков
Такси с пассажирами протаранило электриков
Обнаружили лабораторию, которая обеспечивала наркотиками целую область
Обнаружили лабораторию, которая обеспечивала наркотиками целую область
Узнали по украшениям: простились с еще одной жертвой одесской трагедии
Узнали по украшениям: простились с еще одной жертвой одесской трагедии
Видео
Все видео
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Трагедия в Одессе: полиция назначила генетические экспертизы
Туман спровоцировал смертельное ДТП на Киевщине
Туман спровоцировал смертельное ДТП на Киевщине
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 909
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2340
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10665
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2736
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2871
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 декабря 2019
Просмотров: 351
Свої не забули
– Доки зведуть музей, нове покоління забуде про Небесну сотню і Революцію гідності, – каже літній чоловік. Стоїмо біля будівельного ...
воскресенье, 15 декабря 2019 11:40

От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом
7

  Комментировать

Фото: Fb/dtp.kiev.ua

Около 20:30 14 декабря на линию "102" позвонил водитель Toyota и сообщил о том, что сбил человека на Бориспольской трассе под Киевом.

На место направили экипаж полиции и медиков, но врачи были бессильны. Тело погибшего растащили проезжающие машины, останки разбросало в радиусе 300 м по полосам движения, об этом сообщает "Информатор".

Водитель Toyota рассказал, что ехал в крайнем левом ряду в сторону Борисполя. Во время движения он почувствовал удар и начал перестраиваться на обочину, чтобы остановиться и посмотреть, что произошло. Увидел повреждения автомобиля и части тела на дороге.

Мужчина добавил, что перед ним был еще один заявитель, который также сообщил, что на автомобиле BMW сбил пешехода. Возможно, что он задел уже части тела.

По телу погибшего трудно определить даже пол. По уцелевшей руке, которую оторвало и отбросило на разделитель, стало понятно, что это мужчина.

Также в Киеве на проспекте Академика Заболотного грузовик протаранил маршрутку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
декабря

День премьеры голливудского фильма объявили выходным

Индейца с головным убором заменили стрелой с перьями

"Прощай, дорогая жена" - 28 украинцев расстреляли в подвале Октябрьского

На Объединительном соборе украинских православных церквей выбрали предстоятеля ПЦУ

Самое читаемое
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
Гюнтер Кноп: фотограф, который изменил взгляд на женское тело
33
 Просмотров: 38309
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12 сексуальных украинок украсили календарь XXL
12
 Просмотров: 31024
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
12
 1 Просмотров: 29107
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
И животных подстерегают папарацци: показали забавную подборку неудачных фото
16
 Просмотров: 12951
Фаны &quot;Динамо&quot; вывели из себя дочь Суркиса
Фаны "Динамо" вывели из себя дочь Суркиса Просмотров: 10098
Происшествия
На границе с Польшей конфисковали крупнейшую за год партию янтаря
На границе с Польшей конфисковали крупнейшую за год партию янтаря
3
 Просмотров: 234
Двоє людей провалилися під кригу, їхні тіла дістали рятувальники
Двоє людей провалилися під кригу, їхні тіла дістали рятувальники Просмотров: 396
Такси с пассажирами протаранило электриков
Такси с пассажирами протаранило электриков
4
 Просмотров: 324
Мужчина резал шины и поджигал машины
Мужчина резал шины и поджигал машины Просмотров: 738
Пьяный водитель пытался скрыться с места ДТП
Пьяный водитель пытался скрыться с места ДТП Просмотров: 297
Больше всего комментируют
11
Маруся Зверобой хочет лично встретиться с Зеленским
7
Подозреваемый в убийстве Шеремета объяснил, почему на камере наблюдения - не он
6
Дело Шеремета: Аваков показал фото женщины, нажавшей кнопку взрывчатки
5
Мухарский раскритиковал Зеленского – в его квартиру ворвались силовики
4
Сенцов сделал заявление о деле Шеремета
Голосов: 1016
Голосование Чем закончится встреча Зеленского и Путина?
  • Ничем. Все останется, как есть
  • Украина пойдет на уступки России
  • Путина убедят остановить войну
  • Зеленский согласится вписать особый статус Донбасса в Конституцию
  • Президент поймет, что с Путиным договориться невозможно. На Донбассе начнут строить стену
  • Договорятся по газу, но не по Донбассу
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua