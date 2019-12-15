От тела осталась только рука: подробности страшного ДТП под Киевом

Фото: Fb/dtp.kiev.ua

Около 20:30 14 декабря на линию "102" позвонил водитель Toyota и сообщил о том, что сбил человека на Бориспольской трассе под Киевом.

На место направили экипаж полиции и медиков, но врачи были бессильны. Тело погибшего растащили проезжающие машины, останки разбросало в радиусе 300 м по полосам движения, об этом сообщает "Информатор".

Водитель Toyota рассказал, что ехал в крайнем левом ряду в сторону Борисполя. Во время движения он почувствовал удар и начал перестраиваться на обочину, чтобы остановиться и посмотреть, что произошло. Увидел повреждения автомобиля и части тела на дороге.

Мужчина добавил, что перед ним был еще один заявитель, который также сообщил, что на автомобиле BMW сбил пешехода. Возможно, что он задел уже части тела.

По телу погибшего трудно определить даже пол. По уцелевшей руке, которую оторвало и отбросило на разделитель, стало понятно, что это мужчина.

Также в Киеве на проспекте Академика Заболотного грузовик протаранил маршрутку.