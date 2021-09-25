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суббота, 25 сентября 2021 13:39

От ручных гранат до станковых пулеметов: мужчина держал в гараже арсенал оружия
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В Чернигове у 56-летнего мужчины изъяли арсенал оружия - от ручных гранат до станковых пулеметов
Фото: npu.gov.ua
В Чернигове у 56-летнего мужчины изъяли арсенал оружия - от ручных гранат до станковых пулеметов
В Чернигове у 56-летнего мужчины изъяли арсенал оружия - от ручных гранат до станковых пулеметов
В Чернигове у 56-летнего мужчины изъяли арсенал оружия - от ручных гранат до станковых пулеметов
В Чернигове у 56-летнего мужчины изъяли арсенал оружия - от ручных гранат до станковых пулеметов

В Чернигове 24 сентября у 56-летнего мужчины изъяли арсенал нарезного оружия и взрывоопасных предметов - от ручных гранат до станковых пулеметов.

Оружейную мужчина устроил в гараже, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Фигурант устроил в гаражном помещении мастерскую, однако не для авторемонта. Там занимался переработкой и переоснащением оружия. Также он восстанавливал боевые качества стрелкового оружия, переделанного в заводских условиях на массогабаритные макеты", - сказано в сообщении.

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В двух гаражных помещениях полицейские обнаружили 40 объектов. Среди них ручные гранаты, различные мины, одноразовые гранатометы ряда моделей, одна винтовка и несколько карабинов Мосина, пять винтовок СВТ, ручные пулеметы Дегтярева, автоматы Калашникова, пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), пистолеты-пулеметы ППС, два станковых пулемета.

Все изъятое направили на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр в Черниговской области.

Продолжается досудебное расследование. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

В Луцке задержали 53-летнего мужчину, который хранил дома арсенал оружия.

Среди найденного правоохранители обнаружили гранаты, пистолеты и различные комплектующие. По данным полицейских, житель Луцка держал в собственной квартире оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

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