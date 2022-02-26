От попадания снаряда в дом в Киеве разрушено п'ять этажей. На месте работают спасатели

Семья спаслась, потому что была на кухне. Снаряд российского врага попал прямо в квартиру. Фото: t.me/kharkivlife1

Сегодня, 26 февраля, в 8:15 в 24-этажный жилой дом по ул. Лобановского, 6 а, что в Соломенском районе Киева, попал снаряд.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Дом разрушен с 17 по 21 этаж.

"На место происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Произошло разрушение дома с 17 по 21 этаж. Проверено 21,22,23 и 24. Пострадавших нет", - говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожар в многоэтажке Киева был ликвидирован: количество пострадавших возросло

Спасателями проводят эвакуацию всего дома. Выход из квартир усложнен. Пожарные ликвидировали очаги возгорания.

"Пожар ликвидирован в 09:05. Кроме того, личный состав из-за угрозы своей жизни от врага, периодически пережидает в укрытии", - сообщают спасатели.

Сейчас в доме есть угроза разрушения. Там производится поиск пострадавших.

"Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - отметили в ГСЧС.

На месте происшествия работают 5 единиц основной и специальной техники, а также 20 спасателей.

В Киеве раздался мощный взрыв. Там обстреляли аэропорт "Жуляны". В дом попал снаряд.