От коронавируса умерли педиатры

В Одессе от Covid-19 умерли врачи. Фото: Reuters

В Одессе 2 педиатра умерли от коронавируса.

"Мы вчера потеряли двух педиатров. Для Одессы это большая потеря. В городе не хватает таких специалистов", - сообщила директор департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Наталья Одарий-Захарьев, передает УНИАН.

Главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров заявил, что в регионе наблюдается высокий уровень смертности от коронавируса - 68 случаев на 100 тыс. Средний возраст умерших - 60 лет.

"К сожалению, умирают и медицинские работники. Вчера мы зарегистрировали 2 летальных случая, а всего их умерло 34", - отметил Гончаров.

Наибольший рост количества больных наблюдается в городах Одесса, Черноморск, Измаил, Подольск и нескольких районах области.

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Одарий-Захарьев заверила, что ситуация в районах стабильна. Свободные кровати для больных есть.

"Ситуация пока стабильна, но это не значит, что завтра в регионе будут свободные кровати", - сказала она. Добавила, что только за последнюю ночь за неотложной помощью обратились более 100 человек с пневмонией.

Израиль и Новая Зеландия дали временное разрешение на продажу назального спрея с оксидом азота NONS от биотехнологической фирмы SaNOtize. Он помогает предотвратить передачу Covid-19 через дыхательные пути.