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понедельник, 20 июля 2020 21:17

От коронавируса умерла роженица

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От коронавируса умерла роженица
На Львовщине умерла женщина. Фото: Reuters

Во Львовской обл. от осложнений коронавируса умерла 28-летняя женщина.

Ее ребенок находится в реанимации на аппарате ИВЛ, передает Укринформ.

"Женщина с Яворивщины к нам поступила уже с подтвержденным диагнозом Covid-19, она находилась под аппаратом искусственной вентиляции легких, поэтому здесь однозначно был кесарево сечение. Она родила с пятницы на субботу. А сегодня умерла, скорее всего, от осложнений коронавируса. Мы привлекли всех специалистов, которых могли, но, к сожалению, спасти не удалось", - рассказал главный врач Жовкивской центральной районной больницы Игорь Шевців.

Новорожденного ребенка в тяжелом состоянии направили в Львовскую областную клиническую больницу.

"Насколько мне известно, младенец сейчас в реанимации на ИВЛ", - отметил Сапожников.

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Жовковский район является третьим в Львовской обл. по количеству больных коронавирусом. Многие больные находятся в Жовковской центральной районной больнице.

Всего на Львовщине состоянию на 20 июля обнаружили 8115 случаев коронавируса.

За сутки 19 июля в Украине от коронавируса умерли 13 человек. Зарегистрировали 651 новый случай инфицирования. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Дата
20
июля

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