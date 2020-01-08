От гриппа умерла женщина

В Украине от осложнений, которые стали последствиями перенесенного вируса гриппа умерла 55-летняя женщина.
За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. После обращения ее госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья Украины в Facebook.
"Умершая принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания. От гриппа не была вакцинирована", - говорится в сообщении.
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Экспертиза показала, что у больной был вирус гриппа типа А (H1) pdm09.
Количество больных пневмонией неизвестной формы возросло до 44 человек. Пока болезнь локализована только в Китае.
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