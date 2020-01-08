От гриппа умерла женщина

Женщина не была вакцинирована от гриппа. Фото: Dzerkalo.media

В Украине от осложнений, которые стали последствиями перенесенного вируса гриппа умерла 55-летняя женщина.

За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. После обращения ее госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

"Умершая принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания. От гриппа не была вакцинирована", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали действенное средство защиты от гриппа

Экспертиза показала, что у больной был вирус гриппа типа А (H1) pdm09.

Количество больных пневмонией неизвестной формы возросло до 44 человек. Пока болезнь локализована только в Китае.