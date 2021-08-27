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пятница, 27 августа 2021 15:08

Осужденный за убийство сбежал из психбольницы

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Осужденный за убийство сбежал из психбольницы
В Николаевском районе полицейские разыскали осужденного, сбежавшего из психбольницы. Фото: mk.npu.gov.ua

Из психиатрической больницы в селе Сапетня Ольшанской ОТО в Николаевской области сбежал 33-летний осужденный за убийство 25 августа.

Оперативники задержали мужчину в плавнях одного села Николаевского района недалеко от медучреждения, сообщили сегодня, 27 августа, в отделе коммуникации областной полиции.

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"Недавно по решению суда осужденного перевели из специализированного отделения со строгим наблюдением медучреждения в другое отделение, из которого он и сбежал", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. За побег поместили мужчину в специализированное отделение со строгим наблюдением.

В Кривом Роге задержали 30-летнего осужденного, который сбежал из больницы в Днепре. Злоумышленник был осужден за грабежи и разбои Саксаганским судом.

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