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вторник, 11 февраля 2020 13:46

Осужденного за смерть 2-летнего пасынка объявили в розыск

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Автор: Георгий Тука
  Осужденного на 10 лет за убийство 2-летнего мальчика на Киевщине 36-летнего Александра Балакирева объявили в розыск
Осужденного на 10 лет за убийство 2-летнего мальчика на Киевщине 36-летнего Александра Балакирева объявили в розыск

Осужденного на 10 лет за убийство 2-летнего мальчика на Киевщине 36-летнего Александра Балакирева объявили в розыск.

Он исчез сразу после того, как Киевский апелляционный суд признал незаконным его условно-досрочное освобождение, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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"Полицейские выяснили, что осужденный скрылся с места проживания в поселке Коцюбинском и место его нахождения пока не известно", - сказано в сообщении.

Правоохранители разыскивают мужчину, чтобы отправить в учреждение предварительного заключения для дальнейшего отбывания наказания.

Автор: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
  Балакирев исчез сразу, как апелляционный суд признал незаконным его условно-досрочное освобождение
Балакирев исчез сразу, как апелляционный суд признал незаконным его условно-досрочное освобождение

Александр Балакирев был приговорен к 10 годам лишения свободы за причинение смерти 2-летнему ребенку. Вместо назначенных судом 10 лет тюрьмы он провел в СИЗО три года, после чего в ноябре прошлого года его отпустили досрочно. После выхода на свободу крымчанин уехал, несмотря на требование прибыть в суд. 5 февраля по апелляции столичной прокуратуры Киевский апелляционный суд отменил незаконное постановление Шевченковского районного суда города Киева.

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